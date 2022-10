Max Raabe macht mit seiner neuen Tour „Guten Tag, liebes Glück “ am Montag, 31. Oktober, um 20 Uhr halt in Bamberg . Im Gepäck hat er viele Hits und Titel des begleitenden Albums „ Max Raabe & Palast Orchester MTV Unplugged“. Es gibt noch Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter eventim.de. red