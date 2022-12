Seit Oktober zeigt das E.T.A.-Hoffmann-Theater Natalia Vorozhbyts „Zerstörte Straßen (Bad roads)“ auf der Großen Bühne. Das Stück in der Inszenierung von Wojtek Klemm setzt sich mit dem Ukraine-Krieg auseinander, der nach wie vor für unermessliches Leid in der Zivilbevölkerung sorgt. Nach jeder Vorstellung haben die Schauspieler das Publikum ermutigt, Geld in eine Spendenbox für den Verein „ Bamberg U:A“ zu werfen.

Hilfe für Menschen in Not

Der Verein ist eine gemeinnützige Organisation, die von ukrainischen Studierenden an der Universität Bamberg gegründet wurde und Hilfen für die Menschen in der Ukraine organisiert.

Der Erlös von 1550 Euro wurde kürzlich im Theater von Intendantin Sibylle Broll-Pape und dem Leitenden Dramaturgen Armin Breidenbach an zwei Vertreterinnen von „ Bamberg U:A“, Justyna Koval und Mariia Stetsko, übergeben. red