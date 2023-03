Eine scheinbar harmlose Eintragung im Grundbuch erweist sich in Litzendorf als sehr kompliziert. Der Grund dafür ist, dass das betreffende Grundstück, das die Gemeinde ihr Eigen wähnte, doch nicht ihr, sondern dem „Schulverband Litzendorf “ gehört. Den gibt es aber seit 40 Jahren gar nicht mehr. Nun soll stattdessen als Eigentümer die Gemeinde Litzendorf als dessen Rechtsnachfolger eingetragen werden. Das ist notwendig, damit in Verbindung mit dem Neubau der Doppelsporthalle Rechte für das Bayernwerk eingetragen werden können.

Seit 40 Jahren nicht mehr da

Zum damaligen Schulverband gehörte auch die damalige selbstständige Gemeinde Geisfeld. Diese wurde am 1. Mai 1978 in die Gemeinde Strullendorf eingegliedert und die Kinder der Volksschule Strullendorf zugeordnet. Der Schulverband ist zum 1. September 1984 erloschen. Damit die Umschreibung vollzogen werden kann, benötigt das Grundbuchamt eine Bestätigung, dass die beiden Gemeinden „auf mögliche gegenseitige Ansprüche“ verzichten. Der Litzendorfer Gemeinderat hat einen entsprechenden Beschluss einstimmig getroffen. Der Strullendorfer Gemeinderat stimmt in seiner kommenden Sitzung darüber ab. asp