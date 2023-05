Ab September 2023 gibt es in der Gemeinde Strullendorf ein ganz besonderes Kinderbetreuungsangebot: Auf rund 6800 Quadratmetern entsteht am Ortsrand von Leesten eine einzigartige Naturoase, in der bis zu 25 Kinder in und mit der Natur spielen und lernen können.

Auf dem Gelände des ehemaligen „Waldstüblas“ in Leesten wird mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September ein Wald- und Naturkindergarten seinen Betrieb aufnehmen. Damit wird erneut eine Idee der CSU-Fraktion in die Tat umgesetzt: „Wir haben die Idee eines Waldkindergartens bereits für die Walderholungsstätte eingebracht – und zwar aus zwei Gründen: Pragmatismus und ein innovatives Betreuungskonzept. Mit dem Waldkindergarten können wir schnell zusätzliche Betreuungsplätze schaffen und haben gleichzeitig ein absolut attraktives, naturnahes und enorm nachgefragtes Angebot“, betont CSU-Fraktionsvorsitzender Philipp Spörlein.

Naturnahe Pädagogik

Als Träger des Waldkindergartens konnte das Bayerische Rote Kreuz gewonnen werden, das über große Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Das pädagogische Konzept des Kindergartens ist besonders naturnah ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht das Lernen und Spielen mit und in der Natur. Es sollen Kleintiere gehalten und Obst und Gemüse selbst angebaut werden. Als Schutz- und Rückzugsraum dient ein Schäferwagen mit großem Sonnensegel und Regenschutz, den die Gemeinde gerade anschafft.

Auf Initiative von Bürgermeister Wolfgang Desel gelang es, die Fläche am Ortsrand von Leesten für die Gemeinde zu erwerben. Und für das Gelände gibt es bereits weitere Pläne, wie der Bürgermeister erläutert.

„Der Waldkindergarten ist erst der Anfang. Im nächsten Schritt planen wir einen kompletten Neubau einer Kindertagesstätte für mehrere Krippengruppen auf dem Gelände.“ Der Bedarf an Betreuungsplätzen steige stetig und man werde im gesamten Gemeindegebiet neue Plätze schaffen.

Dazu gehöre auch die Umsetzung des integrativen Generationenzentrums. „Noch in diesem Jahr wird mit dem Abriss des Gröne-Gebäudes begonnen und die Arbeiten für den Neubau ausgeschrieben. Unser Ziel ist es, bis 2025 die neuen Räume für Kindergarten und -krippe zu beziehen“, so Desel. red