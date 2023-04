Die Jahreshauptversammlung hat einen Generationenwechsel bei der TSG 05 Bamberg eingeläutet. Das neue Präsidium wird deutlich jünger.

Die Neuwahlen ergaben folgende Ergebnisse: Präsident: Harald Kobold; Vizepräsidenten: Hans-Peter Hufnagl, Werner Denzler, Hayati Yilmaz, Sebastian Burgis; 1. Schatzmeister: Axel Kunert; 2. Schatzmeister: Hans-Jürgen Halbsgut; Schriftführer: Tina Apetz; Ältestenrat: Petra Dittrich, Martin Rösch, Hans-Jürgen Mayer; Kassenprüfer: Werner Popp, Klaus Hoffmann .

Auf Antrag des Präsidiums wurden die beiden langjährigen Präsidiumsmitglieder Martin Rösch und Hans-Jürgen Mayer einstimmig mit sofortiger Wirkung zu neuen Ehrenmitgliedern der TSG ernannt. Beide waren seit 60 bzw. 55 Jahren in mehreren Funktionen innerhalb ihres Vereins tätig.

Die Mitgliederzahlen konnten 2022 leicht gesteigert werden. Zum Jahresende waren laut Harald Kobold 1428 Menschen Mitglieder der TSG 05. Den Anteil von Kindern und Jugendlichen mit 42,5 Prozent wertete er als Ausdruck der guten Jugendarbeit des Vereins. Allerdings schaffe die extreme Fluktuation der Ein- und Austritte einen immensen Arbeitsaufwand im Mitgliederwesen. Vereinstreue sei offensichtlich nicht mehr zeitgemäß, so Kobold. Seit Januar sind mit der neuen Abteilung „Asiatische Kampfkünste“ nunmehr 13 Abteilungen in der TSG beheimatet. Damit sei die TSG der größte Breiten- und Jugendsportverein in Bamberg .

Finanziell sieht sich der Verein für die kommenden Aufgaben gut gerüstet. Neben stark gestiegenen Energiekosten seien auch die hohen diversen Reparaturkosten im vergangenen Jahr eine große Herausforderung für den Verein gewesen. Für das Jahr 2023 seien keine nennenswerten Investitionen geplant.

Ein zunehmendes Problem stelle die Gewinnung von Personal dar. Weil es ehrenamtlich niemand machen will, wurden für Reinigung und Haustechnik drei Mitarbeiter auf Minijobbasis eingestellt. „Um all diese Kosten zu stemmen, bedarf es neben den Mitgliedsbeiträgen auch Einnahmen aus dem Bereich der Vermietung der Kegelbahnen und unserer Gymnastikhalle“, so Kobold. Nach nunmehr zehn Jahren habe sich das Präsidium, zusammen mit dem Vereinsausschuss, zu einer Beitragserhöhung ab dem 1. Januar 2024 entschlossen. Der moderate Anstieg wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern genehmigt. Bei den neuen Beiträgen sei besonders auf einen familienfreundlichen Beitrag Wert gelegt worden.

Die große Vielfalt der TSG belegen auch die diversen sportlichen Erfolge. Hervorzuheben sind da sicherlich die Aufstiege der Tischtennis-Herren und der Handball-Damen der HC, jeweils in die Landesliga. Im vergangen Jahr blickte die LG Bamberg (Stammverein TSG) auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. red