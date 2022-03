Am Freitag, 18. März, führt der Betriebsrat für die Filialmitarbeiter der Postbank in Bayern eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleibt an diesem Tag auch die Postbank-Filiale in der Ludwigstraße in Bamberg geschlossen. Die Partner-Filialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär. red