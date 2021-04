Zu einem Disput zwischen einem Porsche-Fahrer und einem Radfahrer am Mittwochabend sucht die Polizei , Tel. 0951/9129-210, noch Zeugen . Gegen 19 Uhr befuhr der 26-jähriger Radler die Lichtenhaidestraße, als er einem auf Höhe des dortigen Parkhauses geparkten Porsche ausweichen und so vom Fahrradweg auf die Straße abbiegen musste. Als er an dem Porsche vorbeigefahren war, winkte er ab, was den Autofahrer derart ärgerte, dass er den Radfahrer beschimpfte. Anschließend schnitt er ihm mit seinem Fahrzeug den Weg ab, wodurch der Radfahrer stürzte. Eine erneute kurze Diskussion entstand, anschließend entfernte sich der Porsche-Fahrer von der Unfallstelle.

Einer landet im Gefängnis

Am Mittwochnachmittag machten sich drei Personen in der Riemenschneiderstraße verdächtig, als sie beim Anblick der Polizei ein Tütchen wegwarfen. Die Gruppe wurde deshalb einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten etliche Gramm Betäubungsmittel sicher. Ein 25-Jähriger wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht, weil gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.

Einbruch in der Tankstelle

Am Mittwoch gegen 4 Uhr brachen zwei Unbekannte in eine Tankstelle in der Hallstadter Straße ein. Sie traten die Tür ein und machten sich im Verkaufsraum zu schaffen, bis sie bemerkten, dass sie von einem Zeugen beobachtet wurden. Die beiden Jugendlichen konnten noch vor Eintreffen der Polizei fliehen. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.

Auszubildende

in Diebeslaune

In einem Kaufhaus am Grünen Markt ertappte ein Angestellter am Mittwochmittag eine Auszubildende dabei, wie sie mehrere Sportartikel mitgehen lassen wollte. Sie gab schließlich zu, im Laufe der letzten Monate immer wieder Waren im Wert von rund 350 Euro entwendet zu haben. pol