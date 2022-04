Den FC Pommersfelden entwickelte er zu einer Hochburg der Kampfsportarten Taekwondo und Kickboxen : Seit 35 Jahren trainiert Rainer Giel auf höchstem Niveau, formte bayerische und deutsche Meister. Selbst Europa- und Weltmeister haben von ihm „den letzten Schliff“ erhalten. Beim Ehrungsabend der Gemeinde würdigte Bürgermeister Gerd Dallner die Arbeit des unermüdlichen Trainers.

Mit einem Kampfsportkurs habe alles angefangen, schreibt sein Freund und Weggefährte Marius Fleischmann, der die Laudatio verfasst hatte. Zum Kickboxen sei Rainer Giel durch seinen Freund Werner Soßna, den „Macher“ des Höchstadter Kickbox-Clubs gekommen. Daraus sei eine Wettkampfgemeinschaft entstanden, die schnell Erfolge eingefahren habe. Als persönlicher Erfolg von Giels außergewöhnlicher Jugendarbeit sei 2007 die Berufung zum Juniorenbundestrainer zu sehen. Von da an habe er nicht nur auf Vereins- und Landesebene, sondern auch die Nationalmannschaft trainiert.

Bürgermeister Dallner freute sich, an diesem Abend weitere Bürger aus der Gemeinde auszeichnen zu können. So würdigte er die ausgeschiedenen Gemeinderatsmitglieder Ingrid Birkner und Edgar Frischmann, denen er Dankesurkunden überreichte. Helmut Schleicher gehört dem Gemeinderatsgremium seit bereits 25 Jahren an, davon zwölf Jahre als Zweiter Bürgermeister. Er wurde für „langjähriges Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung“ ausgezeichnet. Mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber wurde Heinrich Dotterweich aus Schweinbach ausgezeichnet. Er hat seit 1982 das Ehrenamt des Feldgeschworenen inne.

Die Verdienstmedaille in Silber ging auch an die Feuerwehrmitglieder Jürgen Volland und Peter Lorz für 40-jährige Zugehörigkeit.

Im Bereich Fußball galt es, drei Jugendmannschaften zu ehren: Die E-2-Jugend (Spielgemeinschaft des SV Sambach mit Steppach, Pommersfelden und Herrnsdorf) holte sich den Meistertitel im Spielkreis Bamberg. Die E-2-Jugend wurde ebenfalls Meister im Bezirk Oberfranken , Kreis Bamberg-Bayreuth-Kulmbach. Die B-Jugend (Spielgemeinschaft wie oben) errang die Meisterschaft in der Kreisgruppe 1 und wurde dafür geehrt. see