Zuletzt schlugen sie wieder einmal in Zapfendorf zu: Unbekannte sprengten dort am 18. Januar einen Bank-Automaten. Und das bereits zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren (wir berichteten). Auch in Kemmern, Schlüsselfeld und Stadelhofen schlugen Täter in den vergangenen Jahren zu. Und auch in anderen Teilen des Freistaats sind derartige Delikte offenbar in Mode bei Kriminellen . Jetzt äußert sich das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) ausführlich dazu.

Sie kommen meist in der Nacht, sind schnell wieder weg – und hinterlassen einen gewaltigen Schaden: Geldautomatensprenger schlagen immer wieder zu und gehen dabei professionell vor. Zwar ist die Gesamtzahl der Fälle von gesprengten Geldautomaten im Freistaat in den vergangenen drei Jahren gesunken. Jedoch nutzen die Täter vermehrt sogenannten Festsprengstoff und werden damit von Jahr zu Jahr erfolgreicher.

Beutesumme steigt

In dem Zusammenhang steigt auch die Beutesumme. Das zeigt ein Blick in die Statistik des Landeskriminalamts: Im Jahr 2019 wurden 27 Fälle von gesprengten Geldautomaten registriert. In elf Fällen flohen die Täter mit Beute, in 16 Fällen gingen sie leer aus. Die Summe der Beute lag bei rund 900 000 Euro. Für das Jahr 2020 zählt das BLKA 24 Taten. In 15 Fällen gelang es den Tätern , Beute zu machen, in neun Fällen nicht. Die Beute betrug rund 1,8 Millionen Euro. Im Jahr 2021 gab es 17 Fälle von gesprengten Geldautomaten . In zehn Fällen erbeuteten die Täter Bargeld, in sieben flohen sie mit leeren Händen. Die Summe der Beute lag 2021 bei etwas mehr als einer Million Euro.

Während 2019 noch 24 von 27 Fällen mit Gas begangen wurden, waren es 2021 nur sieben von 17 Fällen. In sechs Fällen kam 2021 Festsprengstoff zum Einsatz. Im Jahr 2020 wurde in 20 Fällen Gas verwendet, in zwei Fällen Festsprengstoff, in zwei Fällen blieb das Sprengmittel unbekannt.

In diesem Jahr wurden bis zum Stichtag 4. Februar bereits fünf Geldautomaten gesprengt. In den meisten Fällen kommt selbst hergestellter Sprengstoff zum Einsatz, sogenannte Selbstlaborate. Selten nutzen die Täter auch militärischen Sprengstoff, den sie sich im Ausland besorgen. Beiden Sprengmitteln gemein ist die gewaltige Sprengkraft. Oft werden die Geldautomaten bei den Attacken vollkommen zerstört, der Materialschaden liegt schnell im fünfstelligen Bereich. Auch Menschen können bei der Sprengung von Geldautomaten Schaden nehmen. Auch wenn die Täter oft zu einem Zeitpunkt zuschlagen, zu dem keine Kunden Geld abheben wollen, bleibt ein Risiko für Leib und Leben von Passanten und Bewohnern etwa von Wohnungen oberhalb von Bankfilialen.

Nach der Tat fliehen die Geldautomatensprenger, die in Kleingruppen agieren, in der Regel in hochmotorisierten Fahrzeugen. Viele von ihnen stammen aus dem Maghreb, leben in den Niederlanden und reisen für die Taten nach Deutschland. Ein Grund dafür ist, dass viele Banken in den Niederlanden ihre Automaten mittlerweile besser schützen als noch vor einigen Jahren, sowohl technisch als auch etwa durch begrenzte Öffnungszeiten bzw. Betriebszeiten der Automaten.

Franken ist ein Hotspot

Dass die Täter keinerlei persönliche Bezüge zu dem Ort haben, an dem sie zuschlagen, erschwert die Ermittlungen. So schnell die Täter am Tatort sind, so schnell sind sie wieder weg. Die Region Franken ist ein Hotspot in Bayern, da der Anreiseweg der niederländischen Täter geringer ist als in andere bayerische Regionen.

„Wir lassen im Kampf gegen Geldautomatensprenger nicht locker“, betont BLKA-Präsident Harald Pickert in dem Pressebericht. „Unsere Ermittlerinnen und Ermittler heften sich an die Fersen der Täter , um diesen zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Europa das Handwerk zu legen.“ Nichtsdestotrotz werde die Polizei weiter mit dem Phänomen zu kämpfen haben, bis wirksame Präventionsmaßnahmen die Täter von weiteren Taten abhalten werden. „Hier sind in erster Linie die Banken in der Pflicht!“, sagt Pickert. red