Vergangene Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, stiegen in Breitengüßbach zwei unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Bamberger Straße ein und entwendeten mehrere Fahrräder, Bargeld und weitere Wertgegenstände (wir haben berichtet). Die Polizei sucht jetzt nach zwei jungen Männern, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Geschäftes aufgehalten haben.

Kurz nach 1 Uhr hebelten die beiden männlichen Täter die Eingangstüre des Fahrradgeschäftes auf. Neben sechs Pedelecs und einem Mountainbike im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages entwendeten sie einige Tausend Euro Bargeld sowie weitere Wertgegenstände.

Zur Tatzeit hielten sich zwei junge Männer nahe eines italienischen Restaurants in der Bamberger Straße und somit in Tatortnähe auf. Sie gelten für die Polizei als wichtige Zeugen zur Aufklärung der Straftat . Möglicherweise können sie Angaben zu den Tätern beziehungsweise zu einem oder mehreren Täterfahrzeugen machen.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet vor allem die beiden jungen Männer und weitere Zeugen , die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz nach 1 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden. red