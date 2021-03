Geldbörsendieb langt

in Jackentasche zu

Ein bislang Unbekannter gelangte am Samstagnachmittag an die Geldbörse einer Bambergerin, die diese zum Einkaufen in ihrer Jackentasche verschlossen hielt. Die junge Frau betrat gegen 14.40 Uhr einen Supermarkt in der Villachstraße. Nach fünf Minuten bemerkte sie, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Jackentasche gestohlen worden war. Im Verdacht steht ein Mann, der im Supermarkt in der Nähe der Frau stand und anschließend zügig das Weite suchte. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 35 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank, südländisches Aussehen, kurze, krause Haare, buschige Augenbrauen und große Nase. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden. Um nicht ebenfalls Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, rät die oberfränkische Polizei : Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Ein Exhibitionist trieb am Sonntagnachmittag an der Galgenfuhr sein Unwesen. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 29-Jährigen, der zunächst mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt flüchtete, stellen. Die Polizei bittet nun Personen, die von dem Mann belästigt wurden, unter anderem eine Gruppe Joggerinnen, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden. pol