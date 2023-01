In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0.30 Uhr, öffneten im Ortsteil Altendorf zwei Männer mehrere unversperrte Autotüren auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Polizei konnte die beiden Täter festnehmen.

Eine Anwohnerin im Keltenweg stellte kurz nach Mitternacht fest, dass ihr Auto angegangen wurde und rief ihren Mann zu Hilfe. Aufgeschreckt rannten die beiden dunkel gekleideten Täter davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Bamberg-Land kurz darauf nur wenige Kilometer entfernt am Ortseingang von Seigendorf zwei Verdächtige festnehmen. Es waren die Gesuchten. Diese hatten im Rahmen ihrer Diebestour in der Gotenstraße mehrere Hundert Euro aus einem unversperrten Fahrzeug erbeutet. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden die Täter zunächst in den Hafträumen der Polizei Bamberg untergebracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass über mitgeführte Gegenstände ein eindeutiger Bezug des einen Mannes zu bis dahin ungeklärten Diebstählen im Bereich Schweinfurt hergestellt werden konnte. Gegen ihn wurde durch einen ortsansässigen Richter ein Haftbefehl erlassen. pol