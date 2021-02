Fasching ? Fällt aus. Als kleines Trostpflaster bietet der "Verein Neues Palais e.V." von Samstag, 13. Februar, bis Donnerstag, 18. Februar, täglich neue Kurzlesungen zum Thema Karneval an. Martin Neubauer gestaltet einen poetischen Maskenzug. So ausgelassen und angeheitert hat man Goethe , Mozart und E.T.A.Hoffmann laut Veranstalter wohl selten erlebt. Hans Sachs ermahnt augenzwinkernd , Joachim Ringelnatz und der Fastnachtsverächter Karl Valentin werfen verbale Konfetti ins bunte Wort-Treiben. Der Rosenmontagsball fällt mäuseklein aus - bis das Ganze am Aschermittwoch mit Otto Julius Bierbaums Jugendstil-Kabarett einbricht und am Donnerstag endgültig zusammenkracht. Die Beiträge sind jeweils ab 18 Uhr auf der Webside www.bamberger-gitarrentage.de zu hören. red