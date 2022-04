Dreht man den Regler nach oben, wächst in der Anzeige der Hügel zum Berg und ein leichterer Gang liegt drin. Die stufenlose Schaltung und kraftvolle Elektrounterstützung machen es einfach, über die sieben Hügel der Stadt zu fahren: Die Initiative „Dein Lastenrad “ in Bamberg hat ein neues Rad bekommen. Nach „Lore“, „Hans“ und „Konrad“ gesellt sich „Pippi Lotta“ in die Lastenrad-Familie, welche alle über die Seite lastenrad-bamberg.de kostenlos ausgeliehen werden können.

Die Initiative, welche seit 2017 besteht und ein Projekt des AStA Bamberg e.V. ist, hat damit einen Nerv getroffen: Von April 2021 bis April 2022 sind satte 308 Buchungen eingegangen, um innerstädtische Fahrten mit dem Auto zu ersetzen. Städtische Förderungen und private Spenden sorgen für Beschaffung und Wartung.

Für das vierte Rad gab’s einen öffentlichen Namensfindungsprozess: „Manche wollten das Rad ,Karl Konvoi’ nennen, aber ,Pippi Lotta’ haben sich schnell durchgesetzt“, erzählt Katharina Breinbauer vom Lastenrad-Team. Dabei handelt es sich um ein spezielles Lastenrad : Zum einen gibt es vor dem Lenker und auf dem extralangen Gepäckträger viel Platz, um Gegenstände festzuzurren. Der größte Teil der Last kann jedoch mit einem Anhänger gestemmt werden, welcher 65 Kilogramm aushält und eine Fläche von 128 auf 62 Zentimeter bietet. Vorteil dieses Gespanns: Es fährt sich wie ein gewöhnliches Rad, es gibt eine Elektrounterstützung auch beim Schieben und die Koppelstange des Anhängers kann umgesteckt werden, um ihn als Handwagen zu nutzen.

Das neue Lastenrad befindet sich im Kreislaufkaufhaus in der Pödeldorfer Straße 73. „Das passt perfekt in unser Nachhaltigkeitskonzept, da machen wir mit“, erklärt Volker Hüttenroth, Gesamtleiter der sozialen Betriebe in Bamberg , zu denen das Kreislaufkaufhaus zählt. Mit dem Rad könnten Kunden Möbel und andere Haushaltsgegenstände nach Hause transportieren, findet er.

„Unser Anspruch ist, dass wir möglichst viele Viertel mit unseren Lastenrädern abdecken“, betont Breinbauer. Aktuell suche man noch eine neue Verleihstelle in der Wunderburg, am besten ein Geschäft mit festen Öffnungszeiten.