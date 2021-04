Pflanzen verraten viel über ihren Lebensraum und den Zustand des Bodens, über dessen ph-Wert, Nährstoff- und Wasserversorgung . In einem Pflanzenkenner-Kurs für Landwirte werden Grundlagen zum Erkennen der wichtigsten Pflanzenfamilien vermittelt und der Einsatz von praktischen Bestimmungshilfen geübt. Der Kurs beginnt am heutigen Donnerstag mit einer theoretischen Einführung als Online-Veranstaltung. Im Mai und Juni finden drei Exkursionen im Gelände statt. Anmeldung an artenkenner-bamberg@bund-naturschutz.de oder Telefon 0951/5190609. red