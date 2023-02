Der Landkreis Bamberg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine traditionelle Pfingstausstellung auf der Giechburg. Von Pfingstsamstag, 27. Mai, bis Sonntag, 9. Juli, werden im Bergfried Gemälde, Skulpturen, Schnitzereien heimischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert.

Am Donnerstag, 25. Mai, findet um 19 Uhr die Vernissage zur Ausstellung auf der Giechburg statt.

Abgabetermin beachten

Damit die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum heimischer Kunst bewundern können, sind bereits heute alle Künstlerinnen und Künstler aus der Region Bamberg herzlich eingeladen, sich den Abgabetermin für ihre Werke vorzumerken: Donnerstag, 4. Mai, 14 bis 19 Uhr, im Bergfried der Giechburg Scheßlitz . Eine vorherige Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen angeraten.

Die vollständig ausgefüllten Anmeldeformulare müssen bis spätestens 24. April beim Fachbereich Kultur und Sport am Landratsamt Bamberg eingegangen sein.

Entsprechende Formulare können online unter landkreis-bamberg.de/Formulare-Broschüren (Rubrik „Kultur und Sport“) abgerufen werden. Es wird darum gebeten, für jedes Werk ein eigenes Formular auszufüllen.

Weitere Infos erteilt auch Martina Alt unter E-Mail an martina.alt@lra-ba.bayern.de beziehungsweise Tel. 0951/85-8622.

Werke benennen

Am Anlieferungstag der Kunstwerke ist es ausreichend, lediglich mit den Arbeiten auf die Giechburg zu kommen. Für die Aussteller fallen keine Kosten an. Der Landkreis Bamberg übernimmt keine Haftung für die angelieferten Kunstwerke.

Je nach Andrang kann jeder Künstler/jede Künstlerin bis zu vier Werke anmelden und abgeben.

Auf der Rückseite bzw. Unterseite aller Objekte sollten Titel, Technik, Name und Anschrift vermerkt werden. Die Bilder müssen in hängefertigem Zustand, also fest gerahmt und mit Hängeösen versehen, eingereicht werden.

Rahmenlose Glasbildträger können wegen der Bruchgefahr leider nicht angenommen werden. Die Kunstwerke werden im Rahmen des vorhandenen Platzangebotes nach Möglichkeit ausgestellt, jedoch behält sich der Veranstalter die Entscheidung über die Präsentation im Einzelfall vor. red