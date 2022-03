In der Pfarrkirche Maria Hilf liegen in der Fastenzeit für jeweils 14 Tage Kreuzwegandachten zum eigenständigen Beten aus. Am Freitag, 18. März, ertönt von 15 bis 17 Uhr meditative Musik. Des Weiteren weist die Pfarrei Maria Hilf auf den gestalteten Gottesdienst am Sonntag mit Pater Putzer zum Thema „Gott begegnet uns in allen Dingen“ hin. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Maria Hilf. red