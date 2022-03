Am Jahresende 2020 stellte Peter Ewald sein Amt als Kassier des Bürgervereins Wunderburg aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Er übte dieses Amt innerhalb des Vorstandes seit 2006 mit großer Freude aus.

In einer Zeit, in der keineswegs alle Mitglieder am Lastschrifteinzug oder am Online-Banking teilnehmen, hielt Ewald den persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern und kassierte mit großer Zuverlässigkeit den fälligen Mitgliedsbeitrag. Neben anderen Diensten im Bereich der Finanzverwaltung des Vereins pflegte er vor allem auch den persönlichen Austausch mit den Mitgliedern. Er war einer der wichtigsten Ansprechpartner des Vereins, gerade für die älteren oder ans Haus gebundenen Mitglieder. Ferner besuchte Peter Ewald Mitglieder anlässlich runder Geburtstage und übermittelte ihnen die Glückwünsche oder die Beileidsbekundungen bei Sterbefällen des Bürgervereins .

Die Stadt Bamberg zeichnete Peter Ewald aufgrund seiner zahlreichen Verdienste bereits während seiner aktiven Zeit mit der Ehrennadel aus.

Dieter Gramß dankte nun in seiner Funktion als Erster Vorsitzender des Bürgervereins Wunderburg nach dem Ende von Ewalds Amtszeit dem scheidenden Kassier im Namen aller Mitglieder und überreichte die Urkunde mit der Ehrenmitgliedschaft des Vereins. red