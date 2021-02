Trotz aller Reanimationsversuche starb am Freitagnachmittag der 76-jährige Fahrer eines Pedelecs im Gemeindebereich Memmelsdorf . Der Mann aus dem Landkreis Bamberg war mit seinem Pedelec zwischen Weichendorf und Gundelsheim auf dem Radweg entlang der Kreisstraße BA5 unterwegs. Kurz vor 14.45 Uhr entdeckten Zeugen den neben seinem Zweirad liegenden Fahrer und leisteten umgehend Erste Hilfe. Ein Notarztteam reanimierte den 76-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus . Dort konnten Ärzte kurze Zeit später allerdings nur noch seinen Tod feststellen. Polizisten der Bamberger Landinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen nun, ob der 76-Jährige womöglich an einer inneren medizinischen Ursache starb. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Beamten suchen nun Zeugen , denen der Pedelec-Fahrer eventuell bereits im Vorfeld aufgefallen war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer. 0951/9123-310 entgegen. pol