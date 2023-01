Am Samstag gegen 8.30 Uhr verletzte sich eine Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall im Gesicht. Die 52-Jährige fuhr in der Moosstraße stadtauswärts. Als sie auf den Fahrradweg auffahren wollte, rutschte ihr Vorderrad am Randstein ab und sie stürzte zu Boden.

Ungesicherte Ladung und nicht ganz nüchtern

Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein 30-jähriger Handwerker aus dem Landkreis Bamberg bei einer Kontrolle der Bamberger Verkehrspolizei. Nachdem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellten, zeigte ein Alkotest einen Wert von knapp unterhalb der 0,5 Promillegrenze an, der später auch noch abfiel. Während also das 500-Euro-Bußgeld gerade noch an ihm vorüberging, kam er schließlich um ein kleineres Bußgeld nicht herum, da die Ladung des Kleintransporters komplett ungesichert war.

Feuchtfröhlicher Einstand

Die Freude über einen neuen Arbeitsplatz hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 20-jähriger Monteur ein wenig zu viel begossen. Auf der Heimfahrt geriet er in der Unteren Königstraße in Bamberg in eine Kontrolle der Verkehrspolizei, die bei ihm erheblichen Alkoholgeruch feststellte. Ein Alkotest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille.