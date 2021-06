Mit dem Rettungsdienst musste am Sonntagnachmittag eine 47-Jährige ins Klinikum eingeliefert werden. Auf dem abschüssigen Radweg von Mutzershof in Richtung Stegaurach stürzte die Frau über den Lenker ihres Pedelec , nachdem sie offensichtlich die Vorderradbremse zu stark betätigte. Beim Sturz zog sie sich eine Platzwunde sowie Abschürfungen zu. Zudem verlor sie drei Zähne. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.