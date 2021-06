Einen Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite ihres Dacia Lodgy stellte eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag fest, als sie mit ihrem auf dem Nahkauf-Parkplatz, Am Markt, abgestellten Fahrzeug wegfahren wollte. Zwischen 14.30 und 14.45 Uhr hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden von rund 2000 Euro an dem Fahrzeug verursacht.