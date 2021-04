Einen ordnungsgemäß am Seitenstreifen der A 70 abgestellten und abgesicherten Sattelzug, der eine Panne hatte, übersah am frühen Mittwochmorgen der Fahrer eines Lkw mit Anhänger. Er fuhr offensichtlich zu weit rechts und streifte das Pannenfahrzeug fast auf der gesamten Länge. Der Sachschaden an den beteiligten Lkw wird auf rund 20 000 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.