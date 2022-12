Bereits seit 15 Jahren beteiligt sich das Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg an der Aktion „Weihnachtstrucker“ der Johanniter.

Weit über 100 Pakete wurden von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln befüllt und den Johannitern zum Weitertransport übergeben.

Zeichen der Solidarität

Unterstützt werden hilfsbedürftige Menschen in Deutschland sowie in osteuropäischen Ländern. „Das ist ein schönes und wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Bedürftigen“, so ein Schüler. red