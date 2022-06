In seiner Antrittsvorlesung beschäftigt sich Haik Thomas Porada, seit März 2020 Honorarprofessor für Historische Geographie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg , mit Erinnerungsorten an einen charismatischen Bischof aus dem Hochmittelalter, den 1189 heilig gesprochenen Bischof Otto von Bamberg .

Im Jahr 2024 jähren sich die erste Missionsreise Ottos von Bamberg zum 900. Mal, die ihn zum westslawischen Volk der Pomoranen im unteren Oderraum und im westlichen Hinterpommern führte, und 2028 seine zweite Missionsreise zu den lutizischen Stämmen in Vorpommern, die kurz zuvor von den Pomoranen unterworfen worden waren. „Das bevorstehende Jubiläum und die Art, wie es in Vorpommern und bei den polnischen Nachbarn begangen wird, können ihrerseits wiederum viel über unsere Zeit verraten“, sagt Porada.

Unter dem Titel „Die Missionsreisen des Bischofs Otto von Bamberg zu den Ostseeslawen. Spuren einer regionalen Identität im Wandel von neun Jahrhunderten Rezeptionsgeschichte“, wird Porada am heutigen Donnerstag, 23. Juni, einen Überblick zur Entwicklung des Gedenkens an Otto von Bamberg in Pommern seit dem Hochmittelalter geben. Dabei präsentiert er Erinnerungsorte, mit deren Hilfe ein komplexes Bild von der Vorstellungswelt unterschiedlicher Akteure über die Anfänge der territorialen Geschichte gewonnen werden kann.

Die Antrittsvorlesung beginnt um 18 Uhr im Raum U2/00.25, An der Universität 2. Der Eintritt ist kostenfrei. red