Zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag wurde am Jakobsberg ein brauner Opel Meriva verkratzt. Der unbekannte Täter beschädigte das Auto vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel, so dass Sachschaden von etwa 4000 Euro entstand. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

BMW braucht neuen Außenspiegel

In der Peuntstraße wurde zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, der linke Außenspiegel eines geparkten grauen 3er BMW abgefahren. Zudem wies das Auto noch diverse Kratzer auf, so dass dem Fahrzeughalter Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden ist.

27-Jährigen beim Joint-Rauchen erwischt

Am Sonntagabend sollte ein Mann in seiner Wohnung zu einem polizeilichen Sachverhalt vernommen werden. Als die Beamten bei dem Mann klingelten, kam diesen ein deutlicher Marihuana-Geruch entgegen. Er gab an, dass er gerade einen Joint geraucht hatte. Zudem übergab er den Beamten noch knapp sechs Gramm Marihuana.

Getunter BMW sichergestellt

Weil die Polizei bei der Kontrolle eines BMW am Sonntagabend erhebliche sicherheitsrelevante Umbauten feststellte, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren, wurde dem 23-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Sein Auto wurde für eine Vorführung bei einer technischen Prüfstelle sichergestellt. pol