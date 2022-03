Das BBV-Bildungswerk bietet am Donnerstag, 7. April, von 19 bis 20 Uhr die Online-Veranstaltung „Zu gut für die Tonne – Wir sagen Lebensmittelverschwendung den Kampf an“ an. In der Ukraine hat die Zivilbevölkerung in den stark umkämpften Gebieten kaum noch etwas zu essen. Wir werfen Lebensmittel in die Tonne … Nein, damit ist jetzt Schluss! Online-Anmeldung unter www.bildung-beratung-bayern.de oder unter der Rufnummer 0951/965170. red