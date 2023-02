Marion Krüger-Hundrup

Fastenzeit bedeutet nicht nur Verzicht auf Genussmittel, sondern auch Neuausrichtung. Zum Beispiel auf das, was durch den Alltag tragen kann.

Das ermöglichen die ökumenischen Alltagsexerzitien, zu denen das Erzbistum Bamberg und der Evangelische Kirchenkreis Bayreuth in den nächsten fünf Wochen einladen. Und zwar in wöchentlichen Gruppentreffen, aber auch im barrierefreien Online-Format.

Sogar die Bamberger Justizvollzugsanstalt bekundet Neugierde und plant zumindest für 2024 die Beteiligung, wie Gefängnisseelsorgerin Gemeindereferentin Stephanie Eckstein mitteilt. Ab heute können sich Interessenten der Internetexerzitien per E-Mail Tagesimpulse zuschicken lassen. Einmal pro Woche besteht dann die Chance, sich mit einem seelsorglich erfahrenen und gut ausgebildeten Begleiter über Erfahrungen und Fragen auszutauschen.

Sogar ein Video-Meeting ist möglich, wie die verantwortliche Pastoralreferentin Susanne Grimmer aus dem Referat Spiritualität des Erzbischöflichen Ordinariates erklärt. Die geistlichen Begleiter „nehmen auf dem Glaubensweg mit und helfen dabei, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, Blockaden zu lösen und die innere Motivation wahrzunehmen“, so Grimmer. Eine therapeutische Begleitung sei dies jedoch nicht, die werde bei Bedarf vermittelt.

Susanne Grimmers evangelisches Pendant, Pfarrerin Doris Otminghaus vom in Haßfurt ansässigen Verein Bibelwelten, plädiert dafür, ein Mal im Jahr für kurze Zeit die Verankerung in sich selbst zu suchen und sich Gott neu zu widmen, um dann gestärkt in den Alltag zurückzukehren. „Großartig, dass das ökumenisch geschehen kann“, freut sich die Pfarrerin über die Zusammenarbeit.

In diesem Jahr steht die Einübung und Vertiefung des Glaubens unter dem Thema „Komm" in mehreren Schritten: Ankommen, kommt und seht, komm endlich, angekommen und da kommt noch was“.

Die Anmeldung ist unter oekumenische-alltagsexerzitien.de möglich. Ansprechpartnerinnen sind Pastoralreferentin Grimmer, Tel. 0951/502 2130 oder via E-Mail an susanne.grimmer@erzbistum-bamberg.de bzw. Pfarrerin Otminghaus, Tel. 0160/1889818 oder via E-Mail an doris-otminghaus@elkb.de.