Das KAB Bildungswerk Bamberg lädt am Dienstag, 8. März, 19 Uhr, zum Online-Vortrag „ Online-Banking : Gefährlich und kompliziert oder eine Erleichterung“ ein. War das Onlinebanking vor ein paar Jahren noch eher was für jüngere Bankkunden, erledigen heutzutage zunehmend auch Senioren ihre Bankgeschäfte am Computer. In dem Vortrag wird den Teilnehmern anhand von praktischen Beispielen gezeigt, dass das Onlinebanking kein „Hexenwerk“ ist. Anmeldung unter Telefon 0951/9169112, kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder https://www.kab-bamberg.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen.html. red