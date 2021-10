Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Zapfendorf traf sich zu seiner ersten Präsenz-Jahreshauptversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie. In ihrem Jahresrückblick stellte Erste Vorsitzende Klara Ott fest, dass der Verein trotz der schwierigen Pandemiebedingungen 2020 und 2021 viele Themen neu habe anpacken können. So wurde die Kindergruppe „Die Grashüpfer“ unter der Leitung von Christina Dengler und Sabine Ellner ins Leben gerufen. Dank eines umfassenden Hygienekonzepts konnte auch die vereinseigene Kelterei für Mitglieder und Externe sowohl 2020 als auch 2021 weiterbetrieben werden. Engagierte Mitglieder erstellten Bausätze für Nistkästen, die der Verein in großer Zahl zum Selbstkostenpreis verkaufte. Mit dem Erlös erwarb der Verein neue Obstbäume, die er entlang der Bahntrasse pflanzte. Auch bei der Grüngestaltung am Eingangsbereich des Aquarena Zapfendorf halfen OGV-Mitglieder tatkräftig mit.

Die Vorstandswahlen brachten verschiedene Veränderungen: Als Erste Vorsitzende wurde Klara Ott bestätigt, ebenso wie Schriftführer Rolf Bayer. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Georg Ries stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Da sich für seine Nachfolge niemand gewinnen ließ, bleibt dieser Posten vorerst unbesetzt. Zur neuen Schatzmeisterin wurde Christine Hennemann gewählt. Für die auf eigenen Wunsch ausscheidenden Beisitzerinnen Elisabeth Reh und Waldtraut Nüsslein rückten Christine Dorsch, Kerstin Kohmann und Wolfgang Settmacher in den Vorstand nach.

Ein Höhepunkt war die Ehrung aller Vereinsjubilare, insbesondere der Mitglieder Hermine Beck (50. Jubiläum), Josef Kropp (65. Jubiläum) und allen voran Gunda Schaller, deren 75-jährige Mitgliedschaft in einem Gartenbauverein einmalig im Landkreis ist. Weiterhin wurden geehrt Gerda Daum, Otto Schmitt , Adolf Oswald (40 Jahre) sowie Ulla Koch und Nikolaus Jung (25 Jahre). red