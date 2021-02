Der Bayerische Bauernverband (BBV) lädt alle Landwirte , die einen Biobetrieb bewirtschaften oder an der Umstellung von konventioneller Landwirtschaft zur ökologischen Landwirtschaft Interesse haben, zur Fachtagung "Ökologischer Landbau" ein. Das Onlineseminar findet am heutigen Freitag von 9.30 bis circa 14.30 Uhr statt. Anmeldung unter www.bayerischerbauernverband.de oder via E-Mail an Bamberg @BayerischerBauernVerband.de. red