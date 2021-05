Oberbürgermeister Andreas Starke lädt am Montag, 17. Mai, 12 bis 14 Uhr, zu einer Sprechstunde ein. Aufgrund der Corona-Pandemie kann diese derzeit nicht persönlich stattfinden, stattdessen ist der Kontakt per Telefon vorgesehen. Eine Anmeldung ist per Telefon unter 0951/871138 oder per E-Mail unter buergeranfragen@stadt.bamberg.de möglich. red