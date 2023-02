Europaweit ist der Notruf 112 die einheitliche und kostenlose Notrufnummer, die ohne Vorwahl von Mobiltelefonen oder vom Festnetz gewählt werden kann, um einen Notruf zu tätigen. Der Notruf 112 kann im Ernstfall Leben retten.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) ist Betreiber von acht integrierten Leitstellen in Bayern und stellt in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der Beanspruchung des Notrufes fest – vor allem bedingt durch Notfälle, die gar keine sind. „Grundsätzlich gilt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Notruf wählen“, so BRK-Präsidentin Angelika Schorer. „Bei medizinischen Notfällen, Unfällen oder Bränden ist der Notruf 112 die richtige Anlaufstelle. Oftmals und zunehmend landen aber auch weder zeitkritische noch medizinisch dringliche Beschwerden beim Notruf .“ Diese fehlgeleiteten Anrufe sind in vielen Fällen in der mangelnden Verfügbarkeit anderer gesundheitlicher Versorgungsstrukturen begründet.

„Der Anruf beim Notruf 112 ist dabei oft das verzweifelte Ergebnis eines Kampfs um einen Termin beim Facharzt oder ärztlichen Bereitschaftsdienst“, so Schorer.

Fehleinsätze binden Resourcen

Landtagsabgeordneter Holger Dremel unterstreicht den Appell der BRK-Präsidentin. Als Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes in Bamberg ergänzt er, dass seine Mitarbeiter im Rettungsdienst aufgrund steigender Einsatzzahlen immer häufiger an ihre Belastungsgrenzen kommen. Zusätzlich bindet jeder Fehleinsatz wertvolle Ressourcen, so der BRK-Vorsitzende. Situationen, bei denen der Notruf 112 die richtige Anlaufstelle darstellt, sind beispielsweise schwere Unfallverletzungen und Vergiftungen, aber auch lebensbedrohliche Zustände, wie Atemstillstand, Herz-Kreislaufstillstand, starke Blutungen oder starke Verbrennungen.

Diese Entwicklung spiegeln auch die Zahlen wider: In den Leitstellen des BRK gingen im vergangenen Jahr über eine Million Notrufe ein, die in 680.000 Einsätze mündeten. Bayernweit stieg die Anzahl der Einsätze im insgesamt auf über zwei Millionen. Die Anzahl an Einsätzen, bei denen eine Hilfeleistung, aber kein Patiententransport stattgefunden hat, sondern die Patienten beispielsweise an den Hausarzt verwiesen wurden, stieg zudem um mehr als 25 Prozent auf 35.440 Einsätze. red