„Eine reibungslose Kooperation zwischen den Notarinnen und Notaren sowie der Justiz ist im Interesse der Bürgerinnen und Bürger . Die gute Zusammenarbeit im Bezirk des Oberlandesgerichts Bamberg leistet auch einen Beitrag zur Sicherung des Rechtsstaats.“ Mit diesen Worten begrüßte der Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg Lothar Schmitt eine 25-köpfige Gruppe von Notarinnen und Notaren im Zentraljustizgebäude am Wilhelmsplatz in Bamberg .

Er freue sich, die Notarinnen und Notare persönlich durch das Justizgebäude führen zu können. Wichtig sei ihm neben der Führung aber auch der anschließende Meinungsaustausch, bei dem in ungezwungener Atmosphäre gemeinsame Themen erörtert werden können. Der Vizepräsident der Landesnotarkammer Bayern, der Bamberger Notar Peter Wirth , dankte Präsidenten Schmitt für den freundlichen Empfang. Auch aus seiner Sicht verlaufe die Zusammenarbeit mit der Justiz im Bezirk des Oberlandesgerichts Bamberg reibungslos und hochprofessionell. Die Notarinnen und Notare seien hierfür sehr dankbar.

An eine ausführliche Führung durch das Gebäude des Oberlandesgerichts schloss sich ein Meinungsaustausch in der historischen Bibliothek des Zentraljustizgebäudes an. In diesem Rahmen wies der Präsident des Oberlandesgerichts Lothar Schmitt auch auf die durch das Oberlandesgericht gepflegte Erinnerungskultur hin. Er freue sich, dass auch die Notarinnen und Notare des Bezirks zukünftig an den Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen teilnehmen werden. red