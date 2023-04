Die Gemeinde Stegaurach hilft zurzeit tatkräftig allen Bürgerinnen und Bürgern dabei, ihren Garten naturnah zu gestalten. So wurden in den vergangenen Tagen Vogelhäuschen gratis ausgegeben. Außerdem beteiligt sich die Kommune am bayerischen Streuobstpakt und unterstützt den Kauf hochstämmiger Obstgehölze mit bis zu 45 Euro der Bruttokosten pro Baum.

Die Nachfrage der Stegauracher nach den Vogelhaus-Bausätzen für Gartenrotschwanz, Mauersegler oder Fledermäuse war laut einer Pressemitteilung der Gemeinde riesig. Fast alle 100 Nisthilfebausätze inklusive Anleitung fanden ab Ausgabe Anfang April in der Bücherei und im Bürgeramt neue Besitzer, die ihre Gärten vogelfreundlicher gestalten wollen.

Die Gemeinde Stegaurach freut sich im Gegenzug über ein Foto von der zusammengebauten und angebrachten Nisthilfe.

Demnächst werden auch Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Altenburgblick im Werkunterricht Nisthilfen aufbauen. Einige Exemplare verteilt die Gemeinde Stegaurach zudem beim Stegauracher Gartenbasar am Samstag, 29. April, im Schulhof.

Wer noch Platz für den passenden Baum für das Vogelhäuschen im Garten hat, kann sich ebenfalls noch im April bei der Gemeinde Stegaurach unter Telefon 0951 / 99222-62 oder m.mueller@stegaurach.de melden und seinen Bedarf an Obstgehölzen melden.

Das Förderprogramm „Streuobst für alle“ wird über die Ämter für Ländliche Entwicklung abgewickelt. In Bayern sollen so eine Million Obstbäume gepflanzt werden. red