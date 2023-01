Nachdem die letzten beiden Tourneen aufgrund der Pandemie leider verschoben werden mussten, kommen die „New York Gospel Stars “ 2022/2023 mit einem großen Knall zurück – sie feiern ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum. Die „New York Gospel Stars “ möchten ihr Jubiläum ordentlich und standesgemäß zelebrieren und dabei ihr Publikum zum Jubeln, Mitsingen und Mittanzen bringen.

Seit mehr als 15 Jahren kommen die „New York Gospel Stars “ im Winter nach Deutschland und versetzen das Publikum mit ihren außergewöhnlichen Stimmen zum Staunen, wie auch mit ihrer Liebe zur Musik. Die Band zählt zu den besten Gospel-Formationen weltweit. Das Besondere an den Auftritten: Jedes Jahr stehen – neben der Stammbesetzung – immer wieder neue Gesichter auf der Bühne und es sind neue Stimmen zu hören. Jedes Mitglied der „New York Gospel Stars “ hat eine einzigartige Stimme und eine individuelle Art und Weise, wie es mit dem Publikum interagiert.

Über 80 bundesweite Termine

So werden jedes Jahr alte Songs mit neuen, frischen Akzenten aufgepeppt. Nicht zuletzt haben die „New York Gospel Stars “ mit Künstlern unter anderem wie Justin Timberlake , Whitney Houston , Ed Sheeran und Aretha Franklin zusammengearbeitet.

Dieses Jahr ist die Combo endlich wieder mit über 80 Terminen auf Tour und hat freudige, mitreißende, begeisternde, aber auch teilweise melancholische und traurige Lieder in petto.

In Bamberg stehen die „New York Gospel Stars “ am 28. Februar in der Konzert- und Kongresshalle auf der Bühne. Tickets gibt es ab 32 Euro unter lb-events.de oder telefonisch unter 0234/9471940 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red