Der Verein der Freunde des Hainbades Bamberg hat in seiner kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt.

Mit großer Mehrheit der anwesenden Mitglieder wurde der bisherige Vorsitzende Pascal Steinfelder in seinem Amt bestätigt. Die Ämter des Schriftführers und der Schatzmeisterin werden von Fabian Teufel bzw. Julia Kondrasch bekleidet. Den Beirat bilden Michael Söllner, Stefan Strauß und Gerhard Ploner.

„Nach zahlreichen gemeinnützigen Projekten in den letzten drei Jahren, die allesamt sehr gut angenommen wurden, bin ich hochmotiviert, diesen Trend auch in meiner nächsten Amtszeit fortzusetzen“, so Steinfelder nach seiner Wiederwahl.

Der gemeinnützige Verein „ Freunde des Hainbades Bamberg “ wurde 2009 gegründet, um die damals geplante Schließung des Hainbades abzuwenden. Seitdem beteiligte er sich unter anderem an der Restaurierung einer historischen Bogendusche, einem Urban Gardening-Projekt oder der Anschaffung eines Sonnenschirms für das Kinderbecken. red