Die Arbeitsgemeinschaft fränkische Volksmusik (Arge) hat bei ihrer Jahresversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Darüber informiert die Arge in einem Pressebericht. Erster Vorsitzender Bertram Popp blickte zunächst auf einige Veranstaltungen zurück, wie das oberfränkische Volkstanzfest in Frensdorf und den Volksmusiktag in Kleinlosnitz. Über 231 Mitglieder, den Zuschuss vom Bezirk und die Zusammenfassung über 100 oberfränkischer Musik-, Gesangs- und Tanzgruppen durch Hans-Dieter Ruß, konnte er berichten.

Kassenwart Martin Hick berichtete über die Einnahmen von den Mitgliedern, dem Notenversand und dem Bezirk und die Ausgaben bei den fränkischen Veranstaltungen. Kassenprüfer Stefan Fischer bescheinigte eine ordnungsgemäße und korrekte Kassenführung und es erfolgte eine einstimmige Entlastung des Vorstandes. Carolin Pruy-Popp leitete die Neuwahl, welche zu folgendem Ergebnis führte: Vorsitzender Bertram Popp. Da kein Kandidat gefunden wurde, erklärten sich der Zweite Vorsitzende Hans-Dieter Ruß und die Dritte Vorsitzende Monika Tschernitschek bereit, das Amt noch für ein Jahr kommissarisch weiterzuführen. Kassenwart Martin Hick und Schriftführer Gerald Köppel wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zu Beisitzern wurden Jürgen und Edeltraud Gahn, Rudi Böhm, Wilfried Steiner, Gerhard Gröckel, Hans-Jürgen Geßlein, Frank Hick und Roland Reuther. Stefan Fischer und Hans-Jürgen Geßlein übernahmen das Amt der Kassenprüfer.

Geplante Termine

Anstehende Veranstaltungen sind: „Fränkische Passion“ am Mittwoch, 5. April um 18 Uhr in der Pfarrkirche Kemmern ; das Oberfränkische Volkstanzfest am 10. April, um 14 Uhr im Saal des Bauernmuseums Frensdorf; „Singa, spilln und tanzn“ am 23. Juli ab 14 Uhr im Bauernmuseum in Kleinlosnitz und das oberfränkische Volksmusikfest am 15. Oktober in Thurnau. red