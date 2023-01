Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Anwaltsvereins Bamberg wurden erneut eine Vielzahl von Fragen diskutiert, welche die Anwaltschaft in der Region besonders beschäftigen.

Dabei ging es in erster Linie um die Entwicklung des Berufsstandes, die Reform des anwaltlichen Berufsrechts, den auch in Anwaltskanzleien bestehenden Fachkräftemangel, den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten sowie den regelmäßigen fachlichen und kulturellen Austausch mit der Justiz, der auch in Zukunft fortgeführt werden soll.

Zudem wurden die Mitglieder über die rege Vereinstätigkeit, auch in Pandemiezeiten, und die wohlgeordneten Finanzen des Vereins informiert.

Vorsitzender bestätigt

Turnusgemäß wurde nach drei Jahren der Vorstand neu gewählt. An der Spitze des Vereins steht nach seiner erstmaligen Berufung 2019 als erster Vorsitzender weiterhin Rechtsanwalt Rainer Riegler. Für Rechtsanwalt Rainer Werthmann übernahm Rechtsanwalt Markus Hollfelder, bislang Mitglied des Beirats, die Position des zweiten Vorsitzenden. Rechtsanwältin Martina Leuteritz wurde in ihrem Amt als Schatzmeisterin und Schriftführerin bestätigt.

Dem Beirat gehört neben Rechtsanwalt Oliver Leuteritz nunmehr auch Rechtsanwalt Thomas Gärtner an.

Rund 150 Anwälte vertreten

Der Anwaltsverein Bamberg ist ein Zusammenschluss von rund 150 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten aus Stadt und Landkreis Bamberg sowie aus dem Landkreis Haßberge. Er ist Mitglied des Deutschen Anwaltsvereins (DAV) und des Bayerischen Anwaltsverbandes ( BAV ). Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit auf örtlicher Ebene liegt in den Bereichen der Information und Kommunikation, der Fortbildung sowie des Marketings. red