Markus Hoffmann wird ab dem 1. Januar 2022 als Chefarzt an der Steigerwaldklinik die Fachabteilung Kardiologie leiten. Der 43-jährige Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe , der ebenfalls die Zusatzbezeichnungen internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin besitzt, ist ein gebürtiger Bamberger, der in Burgebrach aufgewachsen ist. Seine Heimatverbundenheit zeigte er mit dem Karrierebeginn 2005 in Bamberg und der Rückkehr 2012 nach einer zweijährigen Weiterbildungszeit in München. Zuletzt war Hoffmann als Oberarzt der Medizinischen Klinik I, Kardiologie, Elektrophysiologie und Intensivmedizin und als Leiter einer gemischt neurologischen-internistischen Intensivstation in Bamberg tätig.

Herzkatheter-Spezialist

Als Chefarzt der kardiologischen Fachabteilung wird der Mediziner seine langjährigen und umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen der Herzkatheter-Diagnostik und -Therapie sowie der nicht-invasiven Bildgebung (z. B. Herzultraschall und geplant in 2022 Kernspintomographie des Herzens) einbringen, das bisherige Behandlungsangebot kontinuierlich erweitern und damit die Kardiologie an der Steigerwaldklinik für die Zukunft aufstellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft (GKG).

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, insbesondere gemeinsam mit dem gut aufgestellten Team der Kardiologie, das Leistungsangebot weiterzuführen und im Sinne aller Patientinnen und Patienten die Entwicklung weiter voranzutreiben“, betont Markus Hoffmann. Für sein Vorhaben findet der Chefarzt in der Steigerwaldklinik die besten Voraussetzungen. Neben dem modernen Herzkatheter-Labor, das für die unterschiedlichsten Herzkatheteruntersuchungen zur Verfügung steht, verfügt die Fachabteilung auch über eine umfangreiche medizinische Ausstattung für Funktionsuntersuchungen wie z. B. der Echokardiographie, der Stressechokardiographie, dem TEE (Schluckecho). red