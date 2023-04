Neue Revierleitungen in der Forstfamilie: Mitte Februar begrüßte Betriebsleiterin Barbara Ernwein frisch examinierte Revierleitungen in Ebrach .

Laut einer Pressemitteilung ist Heidi Oppelt neue Revierleiterin für das Revier Zell. Die gebürtige Ebernerin folgt auf Tobias Friedmann, der zum Ende des Jahres 2022 die BaySF verlassen hat. Die 24-Jährige freut sich auf die Vielfalt und Besonderheiten im rund 1850 Hektar großen Revier.

Das Revier Zell am Ebersberg ist erreichbar unter Telefon 09529/4089963 und der

E-Mail-Adresse heidi.oppelt@baysf.de.

Julian Brosche ist am Forstbetrieb Ebrach nicht unbekannt. So hat er sich bereits bei Praktika während des Studiums am Forstbetrieb eingebracht. Das Revier Oberschwarzach ist unter Tel. 0175/5812492 und der E-Mail-Adresse julian.brosche@baysf.de erreichbar. red