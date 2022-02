Das Programm Frühjahr/Sommer der Volkshochschule Bamberg-Stadt ist ab 19. Februar online auf vhs-bamberg.de sichtbar. Anmeldungen sind ab 24. Februar möglich.

Anlässlich seines 200. Todestages beleuchtet die VHS Bamberg-Stadt laut einer Pressemitteilung unterschiedliche Facetten von E.T.A. Hoffmann in Vorträgen, Führungen, Literatur- und Kreativkursen. Das Angebot betrachtet Hoffmann als Dichter, als Musiker, als Philosoph und Fantast, es beleuchtet die Bamberger Jahre und geht dem für sein Werk wichtigen Motiv des Doppelgängers bis in die Gegenwart nach.

Immer wieder neue Kurse

Neu ist: Die VHS verabschiedet sich vom starren Semester-Korsett und wird in den kommenden Monaten laufend neue Kurse und Führungen ins Programm nehmen. „Deshalb ist unser Programm-Flyer nur ein erster Überblick über unser vielfältiges Angebot. Es lohnt sich, sich auf der Homepage immer wieder über Neuigkeiten zu informieren“, sagt Leiterin Anna Scherbaum.

Für den Präsenzbetrieb und Führungen in Innenräumen, Outdoor-Sport und Outdoor-Führungen gilt aktuell 2G, für Bewegungs- und Entspannungskurse 2G-Plus (geimpft/genesen und zusätzlich geboostert oder getestet). Die Nachweise müssen zu jedem Termin mitgebracht und vorgelegt werden. Der Programm-Flyer ist zeitnah zur Anmeldung bei der VHS im Alten E-Werk und vielen Stellen im Stadtgebiet erhältlich. Anmeldungen über die Homepage, per E-Mail an info@vhs-bamberg.de, telefonisch unter 0951/87-1108, oder schriftlich. Persönliche Anmeldung nur in Ausnahmefällen mit Terminvereinbarung und 3G-Nachweis. red