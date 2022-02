Hecken übernehmen in unserer traditionellen Kulturlandschaft viele wichtige Funktionen. In natürlichen Hecken wachsen verschiedenste Baum- und Straucharten.

Eigene Artenvielfalt

Sie weisen damit ihre ganz eigene Artenzusammensetzung auf, die man so sonst nicht findet. Auch die Heckensäume sind oft besonders artenreiche Lebensräume mit vielen blühenden Kräutern, die ansonsten aus der intensiv genutzten Agrarlandschaft verdrängt wurden. Um diesem Verlust entgegenzusteuern und auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Artenvielfalt auf den gemeindeeigenen Flächen zu leisten, hat der Memmelsdorfer Bauhof, insbesondere die Gartenabteilung, bei Kremmeldorf, Schmerldorf und Laubend neue Hecken in der Regel in drei oder mehr Reihen gepflanzt. So erreichen sie später einmal eine schöne Breite, um Vögeln und Kleintieren Schutz zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Gepflanzt wurden nur aus der Region stammende heimische Wildsträucher wie Schlehe, Hasel oder Heckenrose. Eingestreut in der Hecke finden sich Wildapfel, Wildbirnen, Feldahorn, Eichen und einige Weiden.

Gefördert wurden die neuen Pflanzungen unter anderem durch das Kooperationsprojekt „Natürlich Bayern“, „Mehr Mut zur Natur – Insekten willkommen“ des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Bamberg. red