Meerschweinchen Noah und seine Geschwister waren kleine Weihnachtsüberraschungen. Seine Brüder haben bereits ein neues Zuhause gefunden. Nun sucht Noah noch ein neues Heim, denn alleine ist es einfach nicht schön.

Am liebsten wäre ihm eine kleine Mädelsgruppe, aber auch Kastraten wären in Ordnung. Noah ist kastriert und lebt in Wohnungshaltung.

Bei Interesse und Fragen steht das Tierheimteam unter Tel. 0951/700927-0 immer montags bis samstags von 9 bis 11 Uhr, via E-Mail an info@tierheim-bamberg.de oder unter tierheim-bamberg.de zur Verfügung. red