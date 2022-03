Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung für die zweite Auffrischimpfung gegen Covid-19 für alle Personen ab zwölf Jahren, deren zweite Impfung etwa drei Monate zurückliegt, aktualisiert. Darauf weist der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg hin.

Die zweite Auffrischimpfung empfiehlt sich demnach für besonders gesundheitlich gefährdete Personengruppen und Personen, die viel Kontakt zu potenziell infizierten Personen haben. Dazu gehören Menschen ab einem Alter von 70 Jahren, Bewohner sowie Betreute in Pflegeeinrichtungen, Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Menschen mit Immunschwäche sowie Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur zweiten Auffrischungsimpfung gibt es im Internet unter der Webadresse https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/#c16592.