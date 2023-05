Landrat Johann Kalb schaute Mädchen beim Aktionstag „ Girls ’ Day“ über die Schulter: Der Landrat machte sich zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Fachbereichsleiterin der Wirtschaftsförderung ein Bild von der Aktion.

Vor Ort bei der Firma Loesch Verpackungstechnik in Altendorf hatten zehn Mädchen die Möglichkeit, in den Beruf als Industriemechanikerin bezeihngsweise Elektronikerin zu schnuppern. Drei Mädchen probierten sich bei der Softway AG in Hirschaid als Fachinformatikerinnen sowie zwei Jungen als Kaufmann für Büromanagement aus.

Der Landrat zeigte sich begeistert: „Hier eröffnen sich für die Schülerinnen und Schüler neue Berufsfelder. Zugleich werben die Unternehmen für Nachwuchskräfte.