In Bamberg oder im Landkreis ist noch kein Fall der als gefährlich geltenden Virus-Mutationen bekannt geworden. Aber im Landkreis Kulmbach ist in zwei Fällen die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, und in Forchheim gibt es Hinweise darauf. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch im Raum Bamberg die Mutation festgestellt wird.

In Forchheimer Behörde

In Forchheim besteht aktuell Verdacht auf eine Corona-Mutation . Nachdem ein Mitarbeiter des Finanzamtes Forchheim positiv auf Covid-19 getestet worden war und danach auffällig viele Fälle dazukamen, habe man eine Reihentestung durchgeführt, sagte ein Pressesprecher am Landratsamt Forchheim.

Auf die Mutation sei bisher aber nur diese eine Person getestet worden. Die Sequenzierung, also die Untersuchung, ob es sich bei der bestätigten Corona-Infektion um eine Mutation des Virus handelt, liege noch nicht vor. Dies könne zwischen zehn und 14 Tage dauern. Sollte eine Mutation bestätigt werden, werden die Tests im Umfeld der Infizierten ausgeweitet, Reihentestungen eventuell öfter durchgeführt. Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Landkreis Forchheim sei deshalb aber nicht vorgesehen.

Zwei Fälle in Kulmbach

In Kulmbach ist das Gesundheitsamt am Donnerstag darüber informiert worden, dass die britische Variante des Coronavirus jetzt auch bei zwei Fällen im Landkreis nachgewiesen wurde. Laut Gesundheitsamt handelt es sich in beiden Fällen um die britische Mutationsvariante B 1.1.7.

Eine infizierte Person befindet sich seit 23. Januar im Klinikum Kulmbach . Sie wurde als bekannt Covid-positiv aufgenommen und wurde unmittelbar nach Aufnahme in ein Einzelzimmer auf die Covid-Intensivstation verlegt. Dort wird sie bis heute intensiv betreut. Sie steht in Bezug zu den beiden Bayreuther Kliniken . Aufgrund der Entwicklung in Bayreuth wurden aus Vorsorgegründen auch bei anderen Patienten dieser Station Abstriche zur Analyse auf die Virus-Mutation veranlasst.

Die andere betroffene Person ist zu Hause isoliert und wird engmaschig betreut. Ein Bezug zu den Bayreuther Fällen besteht hier nicht. Die Testabnahme erfolgte in Baden-Württemberg.

14 Tage Quarantäne

"Es besteht kein Grund zur Beunruhigung", betont die Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamts, Camelia Fiedler. Bei Einhaltung der bisherigen Schutzmaßnahmen wie Kontaktreduzierung, Abstandsgebot, Händehygiene, Lüften und konsequentes Maskentragen schütze man sich auch gegen die veränderten Virusvarianten. "Denn die Übertragungswege bleiben die gleichen", so Fiedler. Jedoch werde das Kontaktpersonenmanagement angepasst. So gelte bei einem Kontakt zu einer neuen Virusvariante eine 14-tägige Quarantäne , die auch bei einem negativen Testergebnis nicht verkürzt werden kann. red/tst