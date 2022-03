Vermutlich Kinder oder Jugendliche haben in der Karolingerstraße ein Muster (Haus mit Weg) auf die Motorhaube eines Wohnmobils gekratzt. Als möglichen Tatzeitraum gilt der 18. Februar bis 3. März. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

Graffiti-Schmierer waren in Hallstadt aktiv

An drei Stellen in Hallstadt waren Graffiti-Sprüher aktiv. In der Mainstraße wurde eine Werbetafel mit einer Aufschrift beschädigt. An der Marktscheune wurden eine Mauer und ein Stromverteilungskasten mit einem Schriftzug besprüht. Die Bahnunterführung an der Kapellenstraße/Michelinstraße wurde mit mehreren schwarzen Schriftzügen beschmiert. Die Täter waren zwischen Januar bis und Ende Februar aktiv. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte brechen Baubude auf

Zwischen vergangenem Mittwoch auf Freitag wurde der Treffpunkt der Reservistenkameradschaft Lisberg, eine versperrte Baubude mit Vorbau, aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter hebelte die gesicherte Eingangstüre auf und konnte so ins Innere eindringen. Aus der Bude wurden zwei Bierkästen und eine Spardose mit rund 100 Euro Kleingeld entwendet.

Jugendliche mit Schriftzug beleidigt

Am Donnerstag wurde auf einem Stromkasten und einem Verkehrszeichen der Namen einer Jugendlichen mit einem beleidigenden Schriftzug festgestellt. Da die Farbe wieder abgewaschen werden konnte, liegt aktuell nur eine Beleidigung vor. Wer hat die Tat beobachtet?

Vandalen treiben in Unterhaid ihr Unwesen

Vandalen waren zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag an einem historischen Keller in der Weinbergstraße in Unterhaid aktiv. Dort wurden Lichterketten heruntergerissen und zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen.

Polizei stoppt betrunkenen Mofafahrer

Am frühen Samstagabend führte eine Streifenbesatzung der Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 67-jährigen Mofafahrer durch. Während des Gespräches nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mofafahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Bestimmung des Blutalkoholwertes musste zudem eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt werden. der Mann muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. pol