Vom Hirtenjungen zum Heerführer und König – das Leben des biblischen Königs David ist die Grundlage des musikalischen Dramas, das die Bamberger Universitätsmusik am kommenden Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Otto-Friedrich-Universität intoniert.

Mit dem Oratorium „ König David “ gelang Arthur Honegger (1892–1955) der internationale Durchbruch. Inhaltlich geht es um das Leben des biblischen David, um seinen Aufstieg vom Hirtenjungen zum Heerführer und König, aber auch um Schuld und Sühne.

Liebe, Krieg, Verzweiflung

Der Schauspieler Stephan Ullrich führt durch das Geschehen, der Universitätschor gibt dem Volk seine Stimme, während das Kammerorchester der Universität in farbiger Instrumentierung die Stimmungen der Liebe und Verzweiflung und des Krieges und der Trauer, illustriert, teilt der Veranstalter mit.

Kartenverkauf beim BVD

Die solistischen Gesangspartien übernehmen Anna Nesyba (Sopran), Barbara Buffy (Mezzosopran) und Julian Freibott (Tenor), die Leitung hat Universitätsmusikdirektor Wilhelm Schmidts . Karten für das Konzert sind für 20 Euro, ermäßigt zehn Euro, beim BVD-Ticketservice in der Langen Straße 39 in Bamberg oder am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik, An der Weberei 5, im Raum 02.102, erhältlich. red