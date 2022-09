Vor fünf Jahren wurde erstmals die von der Initiative „InteresSAND“ formulierte Idee, Orgelkonzerte in der renovierten Kirche St. Elisabeth anzubieten, in die Tat umgesetzt.

Johanne Scharnick organisiert seither diese kleine abwechslungsreiche Orgelreihe, die in der warmen Jahreshälfte jeweils am ersten Freitag des Monats einen musikalischen Auftakt ins Wochenende bietet.

Gelegentlich treten weitere Instrumente oder Gesang zur Orgel hinzu. Am 25. September um 11 Uhr wird es ein Vokalkonzert mit Orgel in der Elisabethenkirche geben.

Die fünf Schwestern des Ensembles „Schwesterhochfünf“ haben in ihrer Kindheit und Jugend wichtige Prägungen in der Bamberger Mädchenkantorei am Dom erhalten und treten bereits seit über 20 Jahren gemeinsam als Vokalensemble auf.

Auf dem Programm stehen am kommenden Sonntag zu Beginn geistliche Motetten, teils a cappella , teils mit Orgelbegleitung gesungen. Die Raumakustik von St. Elisabeth ist sehr geeignet für Werke wie die liturgischen Gesänge von Petr Eben und geistliche Konzerte von Heinrich Schütz .

Der zweite Teil des Konzerts lässt mit Volksliedern aus Skandinavien den Sommer ausklingen. Weitere Informationen sind unter schwesterhochfuenf.de erhältlich.

Karten für das Konzert sind beim BVD für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro), unter 0951/98 08220 oder per Mail an info@bvd-ticket.de. red